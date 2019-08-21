Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052334 2,32 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,060796 2,31 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035414 2,17 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,246112 2,10 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,661902 2,10 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026139 2,70 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021358 2,37 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056146 2,29 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014270 2,26 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022371 2,23 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034583 2,50 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024659 2,43 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073591 2,21 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034499 1,72 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,070370 1,57 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,985733 1,83 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,993095 1,38 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,071410 1,38 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,072593 1,33 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,694396 1,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037780 2,33 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022131 2,27 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,188853 2,25 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,143794 2,16 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,324171 2,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039745 2,34 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023459 2,32 TEB Portföy Altın Fonu 0,067157 2,32 Deniz Port. Altın Fonu 0,034769 2,32 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027555 2,31 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020399 0,05 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056333 0,05 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,604711 0,05 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,492933 0,05 İş Portföy Para Piyasası Fonu 256,944015 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

