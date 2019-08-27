Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,753223 1,49 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026694 1,38 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045484 1,15 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,963746 1,13 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,964118 1,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026976 2,13 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021691 1,59 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057006 1,18 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022462 1,02 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,327029 0,93 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,031539 2,17 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034327 1,92 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061516 1,91 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071233 1,87 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039569 1,53 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072964 1,44 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,331647 1,13 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,005353 0,70 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010191 0,54 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,091582 0,48 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,228900 2,65 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039012 2,60 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,161845 2,44 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,919150 1,26 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027472 1,10 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,742963 2,94 TEB Portföy Altın Fonu 0,069554 2,89 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041168 2,87 ING Portföy Altın Fonu 0,031578 2,84 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028495 2,77 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,549006 0,06 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,512028 0,05 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,026303 0,05 Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,518370 0,05 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,020405 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

