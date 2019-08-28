Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,063190 0,51 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 561,720598 0,46 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036402 0,46 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,226451 0,43 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062170 0,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014347 2,37 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,340861 0,59 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057337 0,58 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030682 0,52 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022574 0,50 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074650 1,03 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,054414 0,95 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,034990 0,94 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,024877 0,81 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039885 0,80 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,989132 0,73 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,341023 0,70 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,011339 0,60 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,101119 0,46 Gedik Portföy Karma Fon 0,900681 0,30 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027692 0,80 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031376 0,66 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,924714 0,61 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022637 0,44 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039167 0,40 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,199531 2,10 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 259,808370 0,81 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,866818 0,67 İş Portföy Altın Fonu 0,031897 0,22 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041252 0,20 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,525207 0,08 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056527 0,05 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,549278 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053184 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020469 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

