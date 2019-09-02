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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 02.09.2019 14:40 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,681194 0,55 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,480636 0,54 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,198573 0,39 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,217943 0,35 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 561,830481 0,35 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,360114 1,39 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022783 1,15 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057563 0,69 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030682 0,50 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022002 0,49 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035034 2,16 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025278 1,94 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074979 1,78 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062716 1,67 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040280 1,59 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 0,997023 2,29 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,715197 0,91 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,041109 0,71 HSBC Portföy Değ. Fon 87,379057 0,68 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,106475 0,66 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 17,865406 0,73 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,037659 0,64 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,023097 0,55 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,299804 0,55 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031440 0,44 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,796618 1,46 Bizim Portföy Altın Katılım BYF 259,763872 0,35 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,881689 0,31 İş Portföy Altın Fonu 0,032023 0,22 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024387 0,15 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020519 0,20 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,608268 0,19 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053313 0,19 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,777788 0,19 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056663 0,19(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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