Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,490116 1,33 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,693331 1,22 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,201255 0,82 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,547035 0,63 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,023520 0,60 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Port. ING Bnk Öz. Bnk. ve Plat. Fon Sep. Öz. F. 1,297397 0,19 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,728046 0,18 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,748970 0,17 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,618796 0,17 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,237561 0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 4,560460 1,41 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,098837 1,35 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,319507 1,34 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,917546 1,33 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,050097 1,30 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,400967 1,02 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,018296 0,93 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006320 0,85 HSBC Portföy Değ. Fon 88,959346 0,77 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,254550 0,67 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,035462 0,43 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,940931 0,42 Bizim Portföy İnş. Sek. Katılım His. Sen. Fon(HSYF) 0,038238 0,31 Bizim Portföy Bir. Katılım Fonu 0,031821 0,29 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,018759 0,18 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,994079 1,10 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,624782 0,12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,778673 0,06 ING Portföy Para Piyasası Fonu 90,178593 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053366 0,05 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 350,579752 0,05 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,664346 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

