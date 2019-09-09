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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 09.09.2019 14:46 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,296705 0,64 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,052292 0,61 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,841204 0,49 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,140346 0,45 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040266 0,40 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014562 0,89 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022972 0,66 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056647 0,47 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,359212 0,46 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030228 0,45 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035629 1,21 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040036 0,61 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025360 0,58 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074665 0,57 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,660471 0,55 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,018748 1,11 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,994749 0,40 Aura Portföy Değ. Fon 0,633509 0,29 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,094560 0,24 İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010198 0,22 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022150 0,35 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,154785 0,34 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,335436 0,34 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,006980 0,27 Mükafat Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,423245 0,16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 25,077889 0,88 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,515338 0,38 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020588 0,15 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053495 0,14 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,610318 0,14 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056852 0,14 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 112,706302 0,14(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

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