Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,330237 0,34 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,022803 0,29 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053375 0,24 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,208064 0,15 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040690 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,398841 1,15 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023454 0,93 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057202 0,51 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,542185 0,31 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030631 0,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026184 1,71 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022738 1,36 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036302 1,33 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,021972 1,15 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074021 1,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,434012 1,95 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,064766 1,68 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006467 0,76 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,319111 0,64 Deniz Port. Dördüncü Değ. Fon 0,367464 0,64 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,980176 0,86 Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,030040 0,74 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,062790 0,72 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,367279 0,69 Bizim Portföy Katılım 30 End. His. Sen. Fonu (HSYF) 18,661130 0,49 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ünlü Portföy Para Piyasası Fonu 1,030259 0,07 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 66,968048 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020618 0,05 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,056934 0,05 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,611207 0,05(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

