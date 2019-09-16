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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 16.09.2019 14:01 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,498557 1,02 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,701642 0,63 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,204287 0,54 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 155,574457 0,43 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,018145 0,32 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,248274 0,11 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,704153 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044733 0,80 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,926410 0,80 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,389258 0,71 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026204 0,71 Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,263088 0,70 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,446070 1,30 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006574 0,87 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,072154 0,54 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,262139 0,49 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,475750 0,48 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,985641 0,48 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,370929 0,48 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,654812 0,37 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019163 0,25 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,017209 0,21 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 113,070930 0,14 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,612326 0,14 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,026543 0,13 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057036 0,13 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020655 0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
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