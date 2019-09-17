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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 17.09.2019 14:08 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053064 0,92 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040449 0,87 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,169544 0,85 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,330584 0,82 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,551599 0,79 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015826 12,21 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022693 3,45 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056425 0,86 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030351 0,65 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025889 0,60 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036797 0,76 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 0,954679 0,73 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063630 0,53 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,687707 0,44 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076068 0,29 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072412 0,78 Deniz Port. ÖBYM Değ. Özel Fon 1,775643 0,34 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,095344 0,34 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,105942 0,32 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030270 0,30 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022226 0,84 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,345567 0,83 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,163291 0,74 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,009848 0,61 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037707 0,59 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 24,766181 1,20 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,588969 1,12 İş Portföy Altın Fonu 0,030703 0,65 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039652 0,63 Ak Portföy Altın Fonu 0,063103 0,61 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,554425 0,06 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057062 0,05 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,612601 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020664 0,04 ING Portföy Para Piyasası Fonu 90,732180 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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