Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 549,375600 0,62 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026725 0,58 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045501 0,58 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 1,961569 0,50 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,156138 0,45 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015063 1,27 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,386616 0,82 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030302 0,35 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022286 0,34 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056387 0,31 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040625 1,15 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076052 0,84 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,073144 0,47 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035643 0,42 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,091827 0,28 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,072692 0,51 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,099531 0,35 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,288364 0,23 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,992162 0,22 HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon 0,023869 0,16 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,342726 0,29 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,009711 0,27 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,160535 0,27 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022167 0,26 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,190560 0,12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,030655 0,64 TEB Portföy Altın Fonu 0,066758 0,32 Garanti Portföy Altın Fonu 0,077399 0,15 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,490679 0,10 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,682462 0,06 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,613452 0,05 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,555146 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053761 0,04 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057137 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020693 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

