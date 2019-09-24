Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061174 0,80 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,045945 0,75 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,026993 0,75 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,964040 0,74 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,157553 0,72 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026268 1,46 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056721 0,52 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023228 0,51 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015154 0,48 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022334 0,42 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,044435 0,80 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025849 0,66 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,659868 0,50 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,063357 0,45 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,503137 0,31 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006653 0,82 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,073368 0,74 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,328713 0,44 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,126961 0,32 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,296085 0,31 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038096 1,64 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,193278 1,54 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,136819 1,53 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022287 0,56 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,355096 0,51 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,493316 4,04 TEB Portföy Altın Fonu 0,067914 1,70 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023601 1,68 ING Portföy Altın Fonu 0,030724 1,68 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040001 1,66 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,556103 0,05 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057238 0,05 ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,017222 0,04 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,614524 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020730 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

