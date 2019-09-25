Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,507420 0,82 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,714468 0,75 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,207271 0,58 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,024054 0,51 HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,224637 0,43 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,707330 0,36 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,251821 0,24 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,739220 0,00 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,628825 0,00 Ak Portföy İki. Fon Sepeti Fonu 1,760029 0,00 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051950 2,72 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,101933 2,52 Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,019472 2,31 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,065268 2,24 Yapı Kredi Port. BIST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,021014 2,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,451463 1,39 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,259366 1,28 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,643309 1,25 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043103 1,18 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,474227 0,94 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,370423 1,31 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,060534 1,09 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,980396 0,98 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019176 0,66 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,655666 0,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları İş Portföy Altın Fonu 0,030953 0,31 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,060453 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,785897 0,05 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,026646 0,05 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,053876 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020739 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

