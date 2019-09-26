Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,157546 0,31 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040686 0,30 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,204057 0,30 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,354970 0,28 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,063324 0,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026289 0,86 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,545295 0,40 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,333506 0,38 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022879 0,34 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,711720 0,26 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034987 1,92 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023237 1,50 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,305038 1,36 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,724352 1,34 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052516 1,09 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,473482 1,52 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,262226 1,10 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043377 0,64 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,816659 0,54 ING Portföy Bir. Değ. Fon 3,381672 0,42 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,194965 0,76 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,137700 0,69 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038100 0,67 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,986860 0,66 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,064807 0,40 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,068010 0,82 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023627 0,79 ING Portföy Altın Fonu 0,030749 0,76 Deniz Port. Altın Fonu 0,034932 0,76 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027775 0,75 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057287 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020748 0,04 ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,099816 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,556583 0,04 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,615048 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

