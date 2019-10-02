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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,663381 1,23 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035752 0,91 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,236252 0,61 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040872 0,61 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053391 0,60 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030055 0,45 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,055958 0,14 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,336067 0,08 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074839 0,84 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035990 0,53 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,513951 0,03 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,037490 0,84 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,109943 0,49 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,073456 0,39 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,989813 0,38 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006727 0,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022153 0,61 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,343488 0,52 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,164422 0,51 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,011902 0,37 KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,585600 0,11 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,867507 2,34 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,471121 1,52 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,658495 0,05 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057435 0,04 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,616613 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,557975 0,04 ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,332210 0,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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