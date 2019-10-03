Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061320 1,15 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,292073 0,90 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041236 0,89 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,975133 0,78 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 6,435239 0,76 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025942 2,71 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021441 0,81 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030203 0,49 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,471769 0,42 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056141 0,33 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,136325 0,88 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,943484 0,72 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,761710 0,60 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046126 0,58 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021421 0,42 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006781 0,80 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,996571 0,68 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,073890 0,59 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,347274 0,57 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043866 0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037272 2,26 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,169536 2,25 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,114913 2,08 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022360 0,93 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,364573 0,90 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,066981 3,10 ING Portföy Altın Fonu 0,030088 2,40 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039138 2,33 Deniz Port. Altın Fonu 0,034161 2,31 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023106 2,28 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,662603 0,05 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020809 0,04 Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,026733 0,04 ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,369715 0,04 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,558204 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

