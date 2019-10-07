Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,046505 0,62 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,061211 0,43 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,027378 0,38 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 1,975216 0,37 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,063985 0,36 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013679 1,34 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,323347 1,08 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021275 0,90 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,056428 0,61 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022787 0,53 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,029688 1,65 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061903 1,45 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039395 1,24 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,771774 1,23 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034957 1,14 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,523716 1,34 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,010289 0,92 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043838 0,68 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,911289 0,64 Garanti Portföy İki. Değ. Fon 1,807802 0,58 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,015403 0,61 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037654 0,51 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,084129 0,48 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,125000 0,37 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,180189 0,36 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Garanti Portföy Altın Fonu 0,077755 0,62 TEB Portföy Altın Fonu 0,067141 0,57 İş Portföy Altın Fonu 0,030799 0,50 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023346 0,40 Ak Portföy Altın Fonu 0,063080 0,40 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,523936 0,13 İş Portföy Para Piyasası Fonu 262,188270 0,13 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,688255 0,13 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054144 0,13 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057553 0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

