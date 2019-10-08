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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 14:49 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 557,050453 1,67 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053890 1,07 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036132 1,06 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 5,903579 1,02 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,064610 0,98 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,351604 1,22 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021511 1,11 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013819 1,02 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030446 0,97 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026016 0,95 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035901 1,58 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039978 1,48 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074571 1,21 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071800 0,65 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035135 0,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,074692 0,98 Ak Portföy AGI Değ. Fon 0,999887 0,82 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,127505 0,73 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,318758 0,38 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043960 0,28 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,021496 1,28 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,375193 0,92 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022414 0,87 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,194359 0,85 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,019195 0,37 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,420268 1,73 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,070892 1,41 İş Portföy Altın Fonu 0,030888 0,29 Garanti Portföy Altın Fonu 0,077837 0,11 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039545 0,04 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,559374 0,05 Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,790061 0,05 ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,564794 0,04 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020851 0,04 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,688965 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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