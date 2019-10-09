Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054655 1,42 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036607 1,31 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062540 1,30 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,341061 1,21 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,041927 1,08 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026533 1,99 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,030784 1,11 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021743 1,08 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057248 1,00 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,022969 0,60 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075339 1,03 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,036161 0,72 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025335 0,49 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,040141 0,41 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,071939 0,19 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,011766 1,19 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,021629 0,95 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,141863 0,67 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,075142 0,60 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,349014 0,32 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,200173 1,69 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,141640 1,48 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038228 1,45 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022732 1,42 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,404992 1,25 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,068542 2,16 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,759884 1,59 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040170 1,58 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023722 1,58 Deniz Port. Altın Fonu 0,035035 1,58 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,020860 0,04 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,618383 0,04 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057601 0,04 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,613403 0,04 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,283058 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

