Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 565,101605 0,69 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054781 0,23 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,344736 0,16 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,062627 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013984 1,04 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021923 0,83 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023124 0,67 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057512 0,46 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,367797 0,46 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025674 1,34 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035541 1,33 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062752 1,11 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,840893 1,00 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072613 0,94 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,025407 0,37 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,014745 0,29 Azimut PYŞ İA Değ. Özel Fon 2,144852 0,14 Ünlü Portföy İki. Değ. Fon 0,033743 0,08 TEB Portföy TEB Grubu Değ. Özel Fon 0,040020 0,07 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038501 0,71 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,149542 0,69 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,208224 0,67 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,018861 0,17 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,408506 0,15 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,023450 1,21 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,540188 1,11 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040477 0,76 TEB Portföy Altın Fonu 0,069054 0,75 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023898 0,74 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Global Md Portföy Para Piyasası Fonu 8,687045 0,05 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,559832 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054211 0,04 ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,633995 0,04 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057625 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

