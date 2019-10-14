FİNANS

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 14:36 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 565,361365 0,30 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,788373 0,17 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,503763 0,17 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,023761 0,16 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014574 1,71 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,437200 1,16 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023691 0,87 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022082 0,28 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,557606 0,12 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041762 1,47 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036665 1,47 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043874 1,27 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074460 1,10 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022734 1,08 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,054944 1,70 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,043241 0,59 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,075315 0,38 HSBC Portföy Değ. Fon 90,798586 0,33 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,766904 0,30 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,058210 0,72 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019257 0,44 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,370922 0,34 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,667498 0,23 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,016860 0,12 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,625384 0,14 Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,115381 0,13 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,619652 0,12 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054299 0,12 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057719 0,12(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Pamukta rekolte tahmini açıklandıPamukta rekolte tahmini açıklandı
Alaton: Artık ilaçlı sent Cre8'i ülkemizde üretebiliyoruzAlaton: Artık ilaçlı sent Cre8'i ülkemizde üretebiliyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fon piyasası Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Putin'den önemli 'savaş' açıklaması

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi kartı sahiplerini ilgilendiren haber

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

Kredi borcu olanlar için önemli açıklama

4 bin 500 TL verilecek

4 bin 500 TL verilecek

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Dolarda gözler 'harekat' ve ABD açıklamalarında

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pamukta rekolte tahmini açıklandı

Pamukta rekolte tahmini açıklandı

Alaton: Artık ilaçlı sent Cre8'i ülkemizde üretebiliyoruz

Alaton: Artık ilaçlı sent Cre8'i ülkemizde üretebiliyoruz

TÜİK - Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül’de yüzde 1.59 arttı

TÜİK - Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül’de yüzde 1.59 arttı

TÜİK

TÜİK

Meksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecek

Meksika’nın inşaat projelerini Türk doğal taşı süsleyecek

Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

Türkiye ile İran arasında ‘franchise’da iş birliği

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.