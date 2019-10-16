Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 Kare Portföy Bir. Borç. Araç. Fonu 0,023155 0,06 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,025641 0,05 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,505214 0,05 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,023783 0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,463217 0,46 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,702390 0,26 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,248595 0,23 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,554819 0,22 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,340019 0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022372 3,56 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,771485 2,70 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,067680 2,62 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046936 2,48 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,183914 2,40 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,432637 2,64 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,249981 1,40 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,042399 1,15 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,597756 1,04 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,073954 0,98 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,963419 1,67 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,335471 0,69 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,031280 0,33 Ziraat Portföy Katılım Fonu 0,019012 0,28 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,660150 0,20 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028136 0,19 Deniz Port. Altın Fonu 0,035425 0,19 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023978 0,18 Garanti Portföy Altın Fonu 0,079841 0,18 Ak Portföy Altın Fonu 0,064755 0,18 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları ING Portföy Para Piyasası Fonu 91,832979 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,054342 0,04 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,620153 0,04 Garanti Portföy İki. Para Piyasası Fonu 64,082185 0,04 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,694380 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

