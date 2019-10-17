Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,387491 0,15 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,791188 0,08 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,879656 0,07 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,506208 0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014358 0,81 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023953 0,30 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022243 0,14 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,058375 0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037491 0,79 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078145 0,70 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026610 0,34 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042288 0,16 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037438 0,05 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,083674 1,42 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,029000 0,21 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030309 0,21 Aura Portföy Değ. Fon 0,639747 0,16 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,052964 0,11 Yatırım Fonları - Katılım Fonları KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,601552 0,04 Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,435915 0,03 Albaraka Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,215784 0,03 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,026390 0,03 Oyak Portföy Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu 1,292842 0,03 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 25,178393 0,22 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,620402 0,04 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,057788 0,04 QNB Finans Portföy Para Piyasası Fonu 114,470423 0,04 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,283948 0,04 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,631077 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

