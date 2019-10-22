Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 563,162477 1,10 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036607 0,87 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,054462 0,84 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,328606 0,82 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,367895 0,81 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023826 1,19 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,440049 1,10 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,057659 0,89 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,031038 0,85 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026081 0,75 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036699 1,90 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,231047 1,62 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042243 1,59 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075116 1,54 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064613 1,51 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,081887 1,19 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,021764 0,70 Yapı Kredi Portföy PY Bir. Değ. Özel Fon 1,315722 0,34 Aura Portföy Değ. Fon 0,644161 0,33 Yapı Kredi Portföy PY Üç. Değ. Özel Fon 0,024229 0,30 Yatırım Fonları - Katılım Fonları TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,397149 0,94 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037966 0,90 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022673 0,86 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,132654 0,85 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,194691 0,78 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,884462 2,05 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,111805 0,93 Deniz Port. Altın Fonu 0,034739 0,93 TEB Portföy Altın Fonu 0,067555 0,91 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039840 0,90 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,642581 0,05 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,562411 0,05 ING Portföy Para Piyasası Fonu 92,039362 0,04 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,621612 0,04 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,698331 0,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

