Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,5216941,44Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,7396691,29Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu0,2098160,99Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0244540,69HSBC Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,2284480,59Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0146501,60TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu1,2645970,39Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu1,7176010,35Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu1,6454140,26Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu1,7595150,26Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu0,0456193,67Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)0,0604723,19Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0217363,03Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)0,0442502,71Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,1113502,67Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon1,4960071,94İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,2609031,56Yapı Kredi Port. Karma Fon0,4773461,36Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon0,0185791,34Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,0765051,33Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,4060922,30Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,0816942,09Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)1,0147441,69Ziraat Portföy Katılım Fonu0,0194901,38KT Portföy Bir. Katılım Fonu1,6799450,50Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,7945870,04Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu0,0269470,04Fiba Portföy Para Piyasası Fonu0,0545140,04Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu1,6996520,04Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu0,6221030,04(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

