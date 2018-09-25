Katı atıklardan üretilen elektrik 40 bin haneyi aydınlatıyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan tesiste, katı atıklardan elde edilen metan gazından üretilen elektrikle 40 bini aşkın konutun aydınlatma ihtiyacının karşılandığı bildirildi.

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tesisteki incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çok önemli ve çevreci bir projeyi faaliyete geçirdiklerini söyledi.

Tesisin kentin modernleşmesine de katkı sağladığını belirten Çiftçi, tesisin aynı zamanda kadınlar için de önemli bir istihdam yerine dönüştüğünü kaydetti.

Çiftçi, kentteki 40 bin konutun enerji ihtiyacının tesis sayesinde karşılandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"İlçelerimizdeki çöpleri büyük tırlarla şehir merkezine getiriyor ve ayrıştırıyoruz. Biyolojik atıklardan enerji elde ediliyor, zararlı atıklar ise yok ediliyor. Burada tamamıyla kadınlara istihdam kapısı oluşturduk, 150 kadınımız çalışıyor. Hem katı atıktan enerji üretiyoruz hem kadınımıza istihdam oluşturuyoruz. Yaklaşık bir yıl sonra 150 kadın daha istihdam edeceğiz. Entegre Katı Atık Depolama Tesisimiz 8 megavatlık kapasiteye sahip. Yaklaşık 40 bin konutun aydınlatma enerjisi bu tesisten sağlanabiliyor. Burada hem büyük bir servet değerlendiriliyor hem de tasarruf ediliyor."

