FİNANS

Katı yakıt istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 27.09.2018 10:21 | Son Güncelleme

Temmuzda en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıtlarda temmuz ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların temmuzda toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 6 milyon 912 bin 475 ton, taş kömürü kokunda 385 bin 411 ton ve taş kömüründe 100 bin 512 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 7 milyon 106 bin 293 ton, taş kömüründe 2 milyon 983 bin 147 ton ve taş kömürü kokunda 443 bin 723 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,4 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 86,9 ve linyitte de yüzde 97,3 olarak gerçekleşti.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 55,5'i termik santrallere, yüzde 21,7'si kok tesislerine, yüzde 7,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Linyit teslimatının yüzde 88,2'si termik santrallere ve yüzde 7,1'i demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 97,9'u da demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

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Katı yakıt istatistikleri temmuz Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

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