FİNANS

Katı yakıt istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 25.10.2018 10:12 | Son Güncelleme

Ağustosta en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıtlarda ağustos ayında en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, katı yakıtların ağustosta toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 6 milyon 497 bin 759 ton, taş kömürü kokunda 381 bin 40 ton ve taş kömüründe 99 bin 851 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 668 bin 644 ton, taş kömüründe 3 milyon 16 bin 299 ton ve taş kömürü kokunda 416 bin 838 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,3 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 91,4 ve linyitte de yüzde 97,4 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 61'i termik santrallere, yüzde 16'sı kok tesislerine, yüzde 5,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Linyit teslimatının yüzde 89,5'i termik santrallere ve yüzde 6,6'sı demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 98,2'si de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz görevinden ayrıldıHalkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz görevinden ayrıldı
Akbank’tan ekonomiye 9 ayda 306 milyar lira kredi desteğiAkbank’tan ekonomiye 9 ayda 306 milyar lira kredi desteği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ağustos Katı yakıt istatistikleri TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

Dolar ne kadar? (25 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

F-35 savaş uçağı hakkında flaş açıklama! Artık Eskişehir'de üretilecek

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

Geleceğin en iyi ve en kötü meslekleri belli oldu!

Denizlerin prensi lüfer 70 liraya tezgahlarda

Denizlerin prensi lüfer 70 liraya tezgahlarda

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Termik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Ağustos’ta 7.81 milyon ton kömür yakıldı

Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü

Sektörel güven inşaatta arttı, perakende ve hizmette düştü

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz görevinden ayrıldı

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz görevinden ayrıldı

Akbank’tan ekonomiye 9 ayda 306 milyar lira kredi desteği

Akbank’tan ekonomiye 9 ayda 306 milyar lira kredi desteği

Anadolu'nun renkleri YÖREX'te buluştu

Anadolu'nun renkleri YÖREX'te buluştu

Üretici ile marketler YÖREX’te buluştu

Üretici ile marketler YÖREX’te buluştu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.