Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtlarda şubatta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 5 milyon 546 bin 997 ton, taş kömürü kokunda 339 bin 104 ton ve taş kömüründe 96 bin 79 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 732 bin 565 ton, taş kömüründe 3 milyon 100 bin 922 ton ve taş kömürü kokunda 423 bin 256 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,1 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 80,1 ve linyitte de yüzde 96,8 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 61,8'i termik santrallere, yüzde 18,4'ü kok tesislerine, yüzde 5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Linyit teslimatının yüzde 88,4'ü termik santrallere ve yüzde 7,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 96,1'i de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

