FİNANS

Katı yakıt istatistikleri

FİNANS HABERLERİ  | 29.04.2019 10:19 | Son Güncelleme

Şubat ayında en fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Katı yakıtlarda şubatta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 5 milyon 546 bin 997 ton, taş kömürü kokunda 339 bin 104 ton ve taş kömüründe 96 bin 79 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 5 milyon 732 bin 565 ton, taş kömüründe 3 milyon 100 bin 922 ton ve taş kömürü kokunda 423 bin 256 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,1 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 80,1 ve linyitte de yüzde 96,8 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 61,8'i termik santrallere, yüzde 18,4'ü kok tesislerine, yüzde 5'i demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Linyit teslimatının yüzde 88,4'ü termik santrallere ve yüzde 7,7'si demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 96,1'i de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

PARTNERİşte yabancıların yeni gözdesi! Duyan oraya koşuyorİşte yabancıların yeni gözdesi! Duyan oraya koşuyor
Termik santrallerde Şubat’ta 6.98 milyon ton kömür yakıldıTermik santrallerde Şubat’ta 6.98 milyon ton kömür yakıldı
Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi (2)Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
katı yakıtlar linyit Taş kömürü TÜİK

En Çok Okunan Haberler

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Futbolcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 6 yaralı

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: Yeniden yapılandırıyoruz

Ticaret Bakanı Pekcan duyurdu: Yeniden yapılandırıyoruz

Dolarda son durum! Yükselişin ardından...

Dolarda son durum! Yükselişin ardından...

Yüzde 50 indirimli uygulama başladı

Yüzde 50 indirimli uygulama başladı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Otellerle ilgili çok önemli karar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

Araç sahipleri dikkat! Zam geldi

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Yeni Reform Paketini, yapısal reform sürecinin ilk adımı olarak görüyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Termik santrallerde Şubat’ta 6.98 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Şubat’ta 6.98 milyon ton kömür yakıldı

Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi (2)

Ekonomik güven endeksi Nisan’da yüzde 3.4 artışla 84.7’ye yükseldi (2)

Kapasite sorunu bitince rotayı İstanbul’a çevirdiler

Kapasite sorunu bitince rotayı İstanbul’a çevirdiler

Çin ve Mısır arasında 3 milyar dolarlık dev anlaşma!

3 milyar dolarlık dev anlaşma!

Cem Seymen: Hayvancılıkla tarım bir arada olmalı

Cem Seymen: Hayvancılıkla tarım bir arada olmalı

Kuzey Kıbrıs Turkcell güneş enerji santrali açıyor

Kuzey Kıbrıs Turkcell güneş enerji santrali açıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.