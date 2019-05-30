Katı yakıt istatistikleri

Katı yakıtlarda martta en fazla üretim ve teslimat linyit kömüründe yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin katı yakıt istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta katı yakıtların toplam satılabilir üretim miktarları linyitte 6 milyon 284 bin 245 ton, taş kömürü kokunda 385 bin 817 ton ve taş kömüründe 108 bin 398 ton oldu.

Teslimat miktarları ise linyitte 6 milyon 212 bin 659 ton, taş kömüründe 2 milyon 791 bin 516 ton ve taş kömürü kokunda 444 bin 256 ton olarak hesaplandı.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 3,9 ile en düşük taş kömüründe gerçekleşti. Bu oran, taş kömürü kokunda yüzde 86,8 ve linyitte ise yüzde 101,2 oldu.

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde, taş kömürü teslimatının yüzde 57,4'ü termik santrallere, yüzde 21,7'si kok tesislerine, yüzde 6,3'ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı.

Linyit teslimatının yüzde 89,2'si termik santrallere ve yüzde 7,8'i demir-çelik haricindeki sanayiye, taş kömürü koku teslimatının yüzde 97'si de demir-çelik sanayisine gerçekleştirildi.

