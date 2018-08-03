FİNANS

"Katılım bankacılığı Batı ülkelerinde ilgi odağı oldu"

FİNANS HABERLERİ  | 03.08.2018 10:56 | Son Güncelleme

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: - "Batı ülkelerinde katılım bankalarına olan ilgi 2007-2008 yıllarında yaşanan finans krizinden sonra artmaya başladı. Faizsiz ya da İslami finans o yıllardan itibaren Batılı ülkelerin ilgi odağı oldu" - "Türkiye'de katılım bankacılığının hızlı bir şekilde gelişiyor. Bu alanda potansiyelimiz var"

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Batı ülkelerinde katılım bankalarına olan ilginin 2007-2008 yıllarında yaşanan finans krizinden sonra artmaya başladığını belirterek, "Faizsiz ya da İslami finans o yıllardan itibaren Batılı ülkelerin ilgi odağı oldu." dedi.

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, katılım bankacılığının Türkiye’deki gelişiminde önemli katkıları olan ve finans sektörünün duayenleri arasında kabul edilen Albaraka Türk’ün merhum genel müdürü Adnan Büyükdeniz'in anıldığı "Adnan Büyükdeniz Dersi: Bankacılık ve Finans" başlıklı bir program düzenledi.

Moderatörlüğünü İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özel'in yaptığı programa, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku ve İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan konuşmacı olarak katıldı. Programın açılış konuşmasını ise üniversitenin İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan yaptı.

Melikşah Utku, programdaki konuşmasında, Adnan Büyükdeniz'in Türkiye'de katılım bankacılığının gelişiminde önemli katkıları olduğunu söyledi.

Katılım bankacılığının doğru bir isimlendirme olduğunu belirten Utku, isim değişikliğinin olumlu etkilerini zaman içerisinde görmeye başladıklarını ifade etti.

Batı ülkelerinde katılım bankalarına olan ilginin 2007-2008 yıllarında yaşanan finans krizinden sonra artmaya başladığını belirten Utku, "Faizsiz ya da İslami finans o yıllardan itibaren Batılı ülkelerin ilgi odağı oldu. Aslında bu modelin her yerde uygulanabilirliği var. Finansman ve fonlama metodolojisi riskleri daha farklı dağıttığı ve yönettiği için katılım bankacılığı sistemi konvansiyonel bankacılık modeli olarak kullanılabilir hale gelmeye başladı." diye konuştu.

\

- "Katılım bankacılığında potansiyelimiz var"

Katılım bankacılığının artık tüm dünyada yaygınlaştığına değinen Utku, Rusya ve İngiltere'de farklı isimlerde katılım bankaları olduğunu, Fas'ta ise tamamen katılım bankacılığı şeklinde mevzuat oluşturulduğunu anlattı.

Utku, Türkiye'de de katılım bankacılığının hızlı bir şekilde geliştiğini belirterek, "Bu alanda potansiyelimiz var. 1999 yılına kadar katılım bankacılığı bir öğrenme dönemi yaşadı. Kanun koyanlar, bankacılar ve müşteriler katılım bankacılığını bilmiyorlardı. 1999'dan sonra mevcut altyapı düzelmeye başladı. Sektör büyüdü. Şu anda bankacılık sektörünün yaklaşık yüzde 6'lık kısmını katılım bankaları oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Üniversitelerin katılım bankacılığı alanına eğilmesi ve akademik çevrelerin bu alanı eleştirmesi gerektiğini dile getiren Utku, "Eleştiri olmazsa İslami finans çok daha farklı yönlere gider. Bu alanda düzeltici mekanizmaları doğru şekilde kurgulamamız lazım." dedi.

İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan ise "Anma toplantılarımızda andığımız kişilerin düşüncelerine, iddialarına, hedeflerine ve ideallerine katkıda bulunacak şekilde akademik tespitlerimizi yapmaya çalışıyoruz. Adnan Büyükdeniz hem vakfımızın hem de üniversitemizin kurucuları arasında yer alıyor. Adnan Büyükdeniz'i önemli kılan en önemli şey düşüncelerini hayata geçirme noktasındaki kararlılığı ve mücadelesidir." diye konuştu.

PARTNERVe kötü haber geldi! Whatsapp artık ücretli...Ve kötü haber geldi! Whatsapp artık ücretli...
Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25
İstanbul'da 42'nci istasyon açıldıİstanbul'da 42'nci istasyon açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Albaraka Türk İstanbul Şehir Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

Yargıtay'dan rötar yapan uçağa tazminat hakkı

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Dolar ne kadar oldu? 3 Ağustos Cuma güncel dolar fiyatlarında son durum

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Dikkat! 10 yıllık paranızı geri alabilirsiniz

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

Dolardan tarihi rekor: 5 TL

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

ABD'nin yaptırım tehdidinden sonra dolar ne kadar oldu?

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Erdoğan'dan ekonomide kararlılık vurgusu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25

Üretici fiyatları Temmuz’da yüzde 1.77 arttı, yıllık üretici enflasyonu yüzde 25

İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

İstanbul'da 42'nci istasyon açıldı

Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Aydın'da yılın ilk kuru inciri kilosu 80 TL'den satın alındı

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

Mandalar, orman köylülerin yeni gelir kapısı oldu

Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Gurbetçilerin dönüşleri başladı, araç kuyruğu gümrüğün dışına taştı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

Çiftçide yüksek verim ve kaliteli buğday arayışı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.