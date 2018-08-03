"Katılım bankacılığı Batı ülkelerinde ilgi odağı oldu"

İSTANBUL (AA) - Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, Batı ülkelerinde katılım bankalarına olan ilginin 2007-2008 yıllarında yaşanan finans krizinden sonra artmaya başladığını belirterek, "Faizsiz ya da İslami finans o yıllardan itibaren Batılı ülkelerin ilgi odağı oldu." dedi.

İstanbul Şehir Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, katılım bankacılığının Türkiye’deki gelişiminde önemli katkıları olan ve finans sektörünün duayenleri arasında kabul edilen Albaraka Türk’ün merhum genel müdürü Adnan Büyükdeniz'in anıldığı "Adnan Büyükdeniz Dersi: Bankacılık ve Finans" başlıklı bir program düzenledi.

Moderatörlüğünü İstanbul Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Özel'in yaptığı programa, Albaraka Türk Katılım Bankası Genel Müdürü Melikşah Utku ve İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan konuşmacı olarak katıldı. Programın açılış konuşmasını ise üniversitenin İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Faruk Aysan yaptı.

Melikşah Utku, programdaki konuşmasında, Adnan Büyükdeniz'in Türkiye'de katılım bankacılığının gelişiminde önemli katkıları olduğunu söyledi.