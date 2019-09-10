FİNANS

"Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 240 milyar liraya ulaştı"

FİNANS HABERLERİ  | 10.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan: - "Katılım bankacılığı sektörünün, geçen yılki başarılı büyüme grafiği bu yılın ilk yarısında da devam etti. Haziran verilerine göre katılım bankalarının aktif büyüklüğü 239,6 milyar liraya ulaştı” “İstanbul Finans Merkezi projesi içerisinde katılım bankacılığının tamamen ayrı bir başlık olarak ele alınması ve bu kapsamda altyapı çalışmalarına önem verilmesi de yine bu hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından önem arz ediyor” - “Dijital dönüşüm programı kapsamında sürdürdüğümüz Robotik Süreç Otomasyonu robot teknolojilerle olan çalışmalarımıza örnek teşkil ediyor. Proje kapsamında özellikle manuel, birbirinin tekrarı ve öngörülebilen işleri yazılım robotlarına yaptırıyoruz”

İSTANBUL (AA) - YUNUS TÜRK - Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, "Katılım bankacılığı sektörünün, geçen yılki başarılı büyüme grafiği bu yılın ilk yarısında da devam etti. Haziran verilerine göre katılım bankalarının aktif büyüklüğü 239,6 milyar liraya ulaştı.” dedi.

Ufuk Uyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada katılım bankacılığının şu anda toplanan fonlarda yüzde 7, aktif büyüklük ve kullandırılan fonlarda yüzde 6'ya yaklaşan pazar payıyla önemli bir noktaya geldiğini belirtti.

Bazı oyuncuların çeşitli sebeplerle devreden çıkmasıyla katılım bankacılığı sektörünün dönem dönem küçüldüğünü, yeni katılımcılarla birlikte özellikle kamu tarafında büyümeler yaşandığını ifade eden Uyan, kamunun katılım bankacılığı sektörüne ilgisinin, devletin ve düzenleyici otoritelerin sektörün gelişmesine katkı sağlayıcı politikalarının, büyüme ve gelişme noktasında umut verici olduğunu dile getirdi.

Uyan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) projesi içerisinde katılım bankacılığının tamamen ayrı bir başlık olarak ele alınmasının ve bu kapsamda altyapı çalışmalarına önem verilmesinin hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından büyük önem arz ettiğini söyledi.

Kuveyt Türk'ün katılım bankacılığı ilkelerine bağlı geliştirdiği ürün ve hizmetlerle, bireysel ve tüzel müşterilerine çeşitli ayrıcalıklar sunduğunu ifade etti.

- "15 tonun üzerinde altını ekonomiye kazandırdık"

Ufuk Uyan, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına öncülük ettikleri için altın bankacılığında en geniş ürün yelpazesine sahip katılım bankası olduklarının altını çizdi.

Altın Günleri, Altın Hesapları, Altın Veren ATM gibi birçok ürün ve hizmetin, Türkiye'de ilk kez Kuveyt Türk tarafından hayata geçirildiğini anımsatan Uyan, 2011 yılından bu yana yurt çapında gerçekleştirdikleri altın kampanyaları ve bu alandaki projeler ile yastık altındaki 15 tonun üzerinde altını ülke ekonomisine kazandırdıklarını söyledi.

Uyan, Kuveyt Türk'ün Avrupa da ilk sukuk (kira sertifikası) işlemini yapan katılım bankası olduğuna dikkati çekerek, "2019'un ilk yarısındaki 12 kira sertifikası ihracıyla toplam sukuk ihraç hacmimiz 3 milyar TL'yi buldu. Temmuz sonu itibarıyla dolaşımdaki TL kira sertifikası tutarımız yaklaşık 1,9 milyar TL'dir." dedi.

- "Çevreye duyarlı ve etik iş yapan firmaların kârlılıkları daha yüksek"

Kuveyt Türk Genel Müdürü Uyan, katılım bankacılığı sektörünün, geçen yılki başarılı büyüme grafiğini bu yılın ilk yarısında da devam ettirdiğini söyledi.

Haziran sonu verilerine göre katılım bankalarının 239,6 milyar TL aktif büyüklüğe ulaşarak pazar payını yüzde 5,66 seviyesine çıkardığını belirten Uyan, KOBİ'lerin dış ticaret finansman ve bireysel müşterilerin finansman ihtiyaçlarına yönelik yeni çözümler sunarak, bu alanlarda pazar payı kazanmayı amaçladıklarını ifade etti.

Uyan, global olarak "etik iş yapma" kültürünün tüm sektörlerde olmazsa olmaz hale geldiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bu konuda yapılan araştırmalar gösteriyor ki sürdürülebilir, çevreye duyarlı ve etik iş yaptığına kanaat getirilen firmaların kârlılıkları daha yüksek oluyor. Türkiye nüfusunun çoğunluğunu oluşturan gençlerde bu hassasiyetlerin daha fazla olduğunu ve her yeni nesille daha da arttığını gözlemliyoruz. Dolayısıyla, katılım bankacılığının varlığa dayalı yapısı, müşterilerini taşıyamayacağı borca teşvik etmemesi ve müşterisiyle beraber büyüme olarak adlandırabileceğimiz finansman modelleriyle gönüllere de hitap edebildiğini düşünüyorum. Aslında burada bize düşen, müşteri ihtiyaç ve deneyimlerini gözeterek yeniliklere devam ederken, tam olarak nasıl bir misyon üstlendiğimizi de toplumumuza daha iyi izah etmek olacaktır."

- "Kişiye özel biyometrik çözümleri bankacılık süreçlerine kazandırıyoruz"

Ufuk Uyan, Türkiye'de katılım bankacılığında bir ilk olan dijital bankacılık platformu "Senin Bankan" ile ülkenin her yerinden müşterilere, bankacılık işlemlerini masrafsız bir şekilde yapmalarına olanak tanıdıklarını hatırlattı.

Ana hedef kitlelerinin üniversite çağında olan veya mezun olup iş hayatına yeni atılan, teknolojiyi de yoğun şekilde kullanan gençler olduğunu söyleyen Uyan, dijital bankacılıkta bu yıl itibarıyla 1 milyon müşteriye ulaştıklarını belirtti.

Bireysel müşterilerin yanı sıra ticari müşterilere ve KOBİ'lere yönelik zengin ürün ve hizmetler sunduklarını anlatan Uyan, şunları kaydetti:

"Sözgelimi akıllı cep telefonlarını POS'a dönüştürerek esnaf ve KOBİ'lerimizin kolay ve masrafsız bir şekilde tahsilat yapabilmelerine imkân tanıyan CebimPOS hizmeti bankacılık sektöründe bir ilktir. Özellikle esnaf ve KOBİ'lerimize büyük kolaylık sağlayan CebimPOS'a bu yıl bankacılık sektöründe yine ilk olan çoklu kullanıcı özelliğini ekledik. Bu özellikle işletme sahipleri diledikleri sayıda çalışanın veya plasiyerin cep telefonunu POS cihazına dönüştürebiliyor. Şubeye gitmeden, internet veya mobil şube vasıtasıyla finansman kullanma imkanı veren Online Finans Sistemi ile de başta ithalat ve ihracat yapan firmalar olmak üzere tüm işletmelere destek oluyoruz."

Uyan, müşteri güvenliğinin önemli olduğunu ve kişiye özel biyometrik çözümleri bankacılık süreçlerine kazandırmak üzere çalışmalar sürdürdüklerini söyledi.

Dijital dönüşüm programı kapsamında sürdürdükleri Robotik Süreç Otomasyonu'nun robot teknolojilerle olan çalışmalara örnek teşkil ettiğini ifade eden Uyan, proje kapsamında özellikle manuel, birbirinin tekrarı ve öngörülebilen işleri yazılım robotlarına yaptırdıklarını dile getirdi.

Uyan, API market üzerinden 75’in üzerinde API servisi sağladıkları ve bunun en önemli neticelerinden birini bu yıl aldıklarını söyledi.

E-ticaret sitelerinden yapılan alışverişlerde internet bankacılığı kanalıyla hesaptan ödeme imkanı sağlayan finansal teknoloji girişimi ComPay'in, Kuveyt Türk API Market Platformunu kullanarak "QR Kod ile Hesaptan Ödeme" yöntemini hayata geçirdiğini aktaran Uyan, "Önümüzdeki dönemde kredi kartı borcu görüntüleme ve ödeme, fatura işlemleri, cep telefonu kontör yükleme, sanal POS yönetim işlemleri gibi servisleri de API Market Platformuna ekleyerek bu alandaki faaliyetlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

PARTNERDev timsahı dakikalar içinde öldürdü!Dev timsahı dakikalar içinde öldürdü!
THY, beş yıldızlı küresel havayolu seçildiTHY, beş yıldızlı küresel havayolu seçildi
İnsanların kendisiyle dalga geçtiği işte talebe yetişemiyorİnsanların kendisiyle dalga geçtiği işte talebe yetişemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Finans Merkezi katılım bankacılığı Kuveyt Türk

En Çok Okunan Haberler

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Ali Babacan'dan yeni partiyle ilgili çarpıcı açıklamalar!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Bülent Arınç'tan dikkat çeken Ahmet Türk yorumu!

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Çin'den dönüp memleketi Nusaybin'e fabrika kurdu

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Faizler indi satışlar yüzde 40 arttı

Faizler indi satışlar yüzde 40 arttı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ağustos’ta 51.1’e geriledi

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi Ağustos’ta 51.1’e geriledi

THY, beş yıldızlı küresel havayolu seçildi

THY, beş yıldızlı küresel havayolu seçildi

İnsanların kendisiyle dalga geçtiği işte talebe yetişemiyor

İnsanların kendisiyle dalga geçtiği işte talebe yetişemiyor

TİM/Gülle: Türkiye'nin 192 üründe  ABD pazarı için önemli potansiyeli bulunuyor”

TİM/Gülle: Türkiye'nin 192 üründe  ABD pazarı için önemli potansiyeli bulunuyor”

Bafra Ziraat Odası Başkanı'ndan 'çeltik taban fiyatı açıklansın' talebi

Bafra Ziraat Odası Başkanı'ndan 'çeltik taban fiyatı açıklansın' talebi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.