Katılım bankalarının kârı 2018'de 2 milyar TL'yi aştı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Katılım bankalarının net kârı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 2 milyar lirayı aştı.

AA muhabirinin Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de faaliyet gösteren Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü 2018'de 206 milyar 653 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, 2017 sonuna kıyasla yüzde 29,2'lik artışa işaret etti.

Katılım bankalarının 2018 yılı net dönem kârı, bir önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 2 milyar 97 milyon liraya ulaştı. Sektörün net kârı, 2017'de 1 milyar 583 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.

2017 sonunda 13 milyar 645 milyon lira seviyesinde olan öz kaynaklar toplamı, 2018'de yüzde 22,9'luk artışla 16 milyar 769 milyon liraya ulaştı.

- En fazla net kârı Kuveyt Türk elde etti

Geçen yıl katılım bankaları içinde en fazla net kârı 869 milyon 812 bin lira ile Kuveyt Türk elde etti. Net kârda Kuveyt Türk'ü, 444 milyon 750 bin lira ile Türkiye Finans Katılım Bankası, 325 milyon 397 bin lira ile Vakıf Katılım takip etti.