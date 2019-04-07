FİNANS

Katılım bankalarının kârı 2018'de 2 milyar TL'yi aştı

FİNANS HABERLERİ  | 07.04.2019 11:00 | Son Güncelleme

Katılım bankalarının net kârı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 2 milyar 97 milyon lira oldu - Söz konusu dönemde katılım bankalarının aktif büyüklüğü 46,7 milyar lira artışla 206 milyar 653 milyon liraya ulaştı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Katılım bankalarının net kârı 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 2 milyar lirayı aştı.

AA muhabirinin Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de faaliyet gösteren Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü 2018'de 206 milyar 653 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, 2017 sonuna kıyasla yüzde 29,2'lik artışa işaret etti.

Katılım bankalarının 2018 yılı net dönem kârı, bir önceki yıla göre yüzde 32,4 artarak 2 milyar 97 milyon liraya ulaştı. Sektörün net kârı, 2017'de 1 milyar 583 milyon lira düzeyinde gerçekleşmişti.

2017 sonunda 13 milyar 645 milyon lira seviyesinde olan öz kaynaklar toplamı, 2018'de yüzde 22,9'luk artışla 16 milyar 769 milyon liraya ulaştı.

- En fazla net kârı Kuveyt Türk elde etti

Geçen yıl katılım bankaları içinde en fazla net kârı 869 milyon 812 bin lira ile Kuveyt Türk elde etti. Net kârda Kuveyt Türk'ü, 444 milyon 750 bin lira ile Türkiye Finans Katılım Bankası, 325 milyon 397 bin lira ile Vakıf Katılım takip etti.

Ziraat Katılım ve Albaraka Türk de sırasıyla 322 milyon 665 bin lira ve 133 milyon 968 bin lira net dönem kârı elde etti.

- Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım, kârını 2 katına çıkardı

Geçen yıl net kârını 2017'ye göre en çok artıran banka Vakıf Katılım oldu. Kâr artışı yüzde 135,6 olan Vakıf Katılım'ı, yüzde 103,1 ile Ziraat Katılım, yüzde 29,1 ile Kuveyt Türk, yüzde 18,5 ile Türkiye Finans Katılım Bankası takip etti.

Söz konusu dönemde net kârı azalan tek banka ise yüzde 43,5'lik düşüşle Albaraka Türk oldu.

- Aktif büyüklük

Kuveyt Türk, 2018 sonu itibarıyla 74 milyar 232 milyon liralık aktif büyüklüğü ile sektördeki liderliğini sürdürdü. 47 milyar 52 milyon liralık aktif toplamla Türkiye Finans Katılım Bankası ikinci, 42 milyar 224 milyon lira ile Albaraka Türk de üçüncü sırada yer aldı.

Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım'ın aktif büyüklüğü ise sırasıyla 22 milyar 189 milyon lira ve 20 milyar 956 milyon lira oldu.

Türkiye genelinde şube ağını hızla yaygınlaştıran katılım bankaları, bin 108 şubede 15 bin 143 kişiyi istihdam ediyor.

Katılım bankalarının dönemler itibarıyla aktif büyüklüğü, net dönem kârları ve öz kaynak toplamları (bin TL) şöyle:

Aktif toplam (Bin TL) Değişim (Yüzde) Net dönem kârı (bin TL) Değişim (Yüzde) Öz kaynak (bin TL) Değişim (Yüzde) Aralık 2017 Aralık 2018 Aralık 2017 Aralık 2018 Aralık 2017 Aralık 2018 Albaraka Türk Katılım Bankası 36.229.077 42.223.652 16,5 237.093 133.968 -43,5 2.481.506 3.261.451 31,4 Kuveyt Türk 57.123.095 74.232.325 30,0 673.991 869.812 29,1 4.591.151 5.438.553 18,5 Türkiye Finans Katılım Bankası 39.080.897 47.052.484 20,4 375.360 444.750 18,5 4.060.598 4.323.181 6,5 Vakıf Katılım 13.210.145 20.955.512 58,6 138.132 325.397 135,6 1.107.885 1.527.226 37,9 Ziraat Katılım 14.350.143 22.188.803 54,6 158.902 322.665 103,1 1.403.681 2.218.584 58,1 Genel toplam 159.993.357 206.652.776 29,2 1.583.478 2.096.592 32,4 13.644.821 16.768.995 22,9

Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!Erkek arkadaşını başka kadınla görünce çılgına döndü!
İlk yerli güneş enerji hücresini ürettiİlk yerli güneş enerji hücresini üretti
Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdıAtatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
katılım bankaları

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

Dışişleri'nden AB'ye seçim yanıtı: Talihsiz bir gaf

AK Parti'den Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

AK Parti'den Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Aile içi dehşet! Evi kan gölüne çevirdi!

Aile içi dehşet! Evi kan gölüne çevirdi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlk yerli güneş enerji hücresini üretti

İlk yerli güneş enerji hücresini üretti

Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı

Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı

Atatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli oldu

Atatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli oldu

ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model oldu

ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model oldu

Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı

Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.