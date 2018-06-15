Katılım bankalarının karı ilk çeyrekte 514 milyon lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Katılım bankalarının net karı bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 56,1 artarak 514 milyon 433 bin liraya, aktif büyüklüğü de yüzde 4,3 yükselişle 166 milyar 880 bin liraya ulaştı.

Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın mart sonu itibarıyla 166 milyar 880 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 56,1'lik artışa işaret etti.

Katılım bankalarının ilk çeyrek net dönem karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,1 artarak 514 milyon 433 bin liraya ulaştı. Sektörün net karı 2017'nin ilk çeyreğinde 329 milyon 613 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Katılım bankalarının öz kaynakları da mart sonu itibarıyla 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 7,8 artarak 14 milyar 703 milyon lirayı aştı.

\

- En fazla net karı Kuveyt Türk elde etti

Bu yılın ocak mart döneminde katılım bankaları içinde en fazla net karı 203 milyon 88 bin TL ile Kuveyt Türk elde etti. Net karda Kuveyt Türk'ü, 97 milyon 717 bin TL ile Albaraka Türk, 90 milyon 380 bin TL ile Türkiye Finans Katılım Bankası, 68 milyon 742 bin ile Ziraat Katılım ve 54 milyon 506 bin TL ile Vakıf Katılım izledi.