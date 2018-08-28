Katılım bankalarının kârı ilk yarıda 1 milyar lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Katılım bankalarının net kârı bu yılın ilk yarısında 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 50,1 artışla 1 milyar lirayı aştı.

AA muhabirinin Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'de faaliyet gösteren katılım bankaları Albaraka Türk, Kuveyt Türk, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım'ın konsolide olmayan toplam aktif büyüklüğü bu yılın haziran sonu itibarıyla 185 milyar 906 milyon lira oldu. Söz konusu rakam, geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 16,2'lik artışa işaret etti.

Katılım bankalarının ilk yarı net dönem kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50,1 artarak 1 milyar 154 milyon 392 bin liraya ulaştı. Sektörün net kârı 2017'nin ilk yarısında 769 milyon 79 bin lira düzeyinde gerçekleşmişti.

Katılım bankalarının öz kaynakları da haziran sonu itibarıyla Aralık 2017'ye kıyasla yüzde 11 artarak 15 milyar 143 milyon liraya ulaştı.

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- En fazla net kârı Kuveyt Türk elde etti

Bu yılın ocak-haziran döneminde katılım bankaları içinde en fazla net kârı 479 milyon 304 bin lira ile Kuveyt Türk elde etti. Net kârda Kuveyt Türk'ü, 203 milyon 871 bin lira ile Türkiye Finans Katılım Bankası, 196 milyon 181 bin lira Albaraka Türk takip etti.