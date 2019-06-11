"Katma değerli sektörlerde yer almak zorundayız"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "İhracat rakamlarımızı artırmış olmak karlılığımıza yeteri kadar yansımıyor. Hızla katma değerli olan medikal ve savunma sanayisi gibi sektörlerde yer almak zorundayız." ifadelerini kullandı.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ünverdi, oda tarafından düzenlenen "Gaziantep Savunma Sanayi Stratejisi ve Yol Haritası Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yüksek teknolojiye adaptasyon ve katma değer açısından savunma sanayisinin bir dönemeç olduğunu belirtti.

Gaziantep denilince akla dinamizm ve sinerjinin geldiğine dikkati çeken Ünverdi, şöyle devam etti:

"Çünkü şehrimiz ülkemizin devamlı olarak iki üç katı büyüyor. Gaziantep'in genetiğinde hep yeni bir şeyler yapma ve üretme çabası var ancak son dönemde karlılık konusunda istediğimiz rakamları yakalayamıyoruz. Çünkü katma değerli ürün yelpazemiz çok fazla değil. Bu sebeple ihracat rakamlarımızı artırmış olmak karlılığımıza yeteri kadar yansımıyor. Hızla katma değerli olan medikal ve savunma sanayisi gibi sektörlerde yer almak zorundayız. Bugün de bunun için bir araya geldik ve yol haritamızın hazırlıklarına başlıyoruz. Bunu yaparken de kentimizin bürokratları, siyasetçileri, iş dünyamız, akademisyenlerimiz ve tüm Gaziantepliler olarak birlikte hareket etmemiz büyük önem taşıyor. İnşallah bu birliktelik ve sinerjiyle savunma sanayisinde de başarıya ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü Gaziantep bunu hak ediyor. Bu güce ve altyapıya da sahibiz."