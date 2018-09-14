Katmerciler, IAA 2018'e katılacak

Katmerciler, otomotiv ve yan sanayi konusunda dünyanın en büyük organizasyonları arasında yer alan IAA Ticari Araçlar Fuarı'na katılacak.
Katmerciler'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Almanya'nın Hannover kentinde 20-27 Eylül'de düzenlenecek fuarda yerini alacak şirket, geniş ürün portföyünü tanıtırken tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan ADR'li treyler tankerle, inşaat sektöründe kullanılan silobasını da standında sergileyecek.
Uzun yıllardır Almanya'ya ihracatı bulunan Katmerciler, özel olarak Almanya, genel olarak Avrupa pazarına büyük önem veriyor. Şirket, Avrupa'da pazar payını artırmayı ve konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.
Katmerciler'in ürün portföyünde, itfaiye, çevre ve taşıma araçlarıyla savunma sanayi ve inşaat sektörüne yönelik araçlar bulunuyor.
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