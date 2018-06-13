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Katmerciler'in 4x4 KIRAÇ olay yeri inceleme aracı fuarda tanıtıldı

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 15:17 | Son Güncelleme

Katmerciler, KIRAÇ Projesi kapsamında geliştirdiği ve Türkiye’de segmentinin ilk örneği olan olay yeri inceleme aracını ilk kez fuarda uluslararası beğeniye sundu

İSTANBUL (AA) - Katmerciler, Eurosatory Fuarı'nda KIRAÇ Projesi kapsamında geliştirdiği olay yeri inceleme aracını ilk kez sergiledi.

Şirket açıklamasına göre, Türk savunma sanayisinin önde gelen şirketlerinden Katmerciler, farklı kategorileri temsil eden altı zırhlı araçtan oluşan güçlü portföyüyle Paris'te düzenlenen Eurosatory Fuarı'nda büyük ilgi topladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın koordinasyonuyla devam eden Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı ile 4×4 Zırhlı Yeni Nesil Kriminal Laboratuvar Aracı Projesi'nin (KIRAÇ) ana yüklenicisi olan Katmerciler, Türkiye'de segmentinin en ileri niteliklerine sahip olan, özel olarak tasarlanıp üretilen 4x4 KIRAÇ Olay Yeri İnceleme Aracını da ilk kez fuarda tanıttı.

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- Araç özel bir yapıya sahip

Proje kapsamında tamamen kendine has özelliklere sahip dört tip araç bulunuyor. Aracın gövde yapısı ile birlikte yürür şasisi de tamamen şirketin Ar-Ge Merkezi'nde tasarlandı.Katmerciler'in 15 Haziran'a kadar devam edecek uluslararası savunma ve güvenlik fuarında sahneye çıkardığı, KIRAÇ projesinin ilk örneği olan araç, 4x4 arazi özellikli özel bir yapıya sahip.

KIRAÇ Projesi kapsamındaki araçlar her türlü soğuk ve sıcak iklim koşullarında çalışmaya uygun tasarlandı. Araçlarda ısıtma ve klima sistemi bulunuyor.

Olay yeri inceleme aracı, özel bir görünüme sahip olmasına rağmen dikkat çekici taktik özelliklere de sahip. Araç, 4x4 ve bağımsız süspansiyon sisteminin yanı sıra araç içinden kumanda edilebilen diferansiyel kilidi, yüksek karın altı mesafesi, dik ve yan eğim kabiliyetindeki üstün yeteneği, kısa dönüş yarıçapı ve özellikle şehir içinde yüksek manevra kabiliyeti gibi özelliklere sahip. Otomatik şanzıman ile donatılmış araçta bulunan, ağır ve hızlı olmak üzere iki transfer kutusu, arazi ve düz yol koşullarında yüksek performans için en önemli komponentler durumunda.

Daha önce üretilen olay yeri inceleme araçlarından çok daha üstün özelliklerde donanıma sahip olay yeri inceleme ve mobil kriminal inceleme aracının içinde ofis bölümü, delil muhafaza bölümü, laboratuvar bölümü gibi çeşitli bölümler bulunuyor. Olay yeri incelemede ve kriminal laboratuvar incelemede kullanılacak olan araçta; atış mesafe ve yönü tespit sisteminden delil analiz cihazlarına, otomatik parmak izi sisteminden (APFIS) kimyasal analize, delil muhafaza sisteminden internet ve uydu sistemine birçok sistem yer alıyor.

Opsiyonel olarak gizli zırhlandırma yapılabilen araçta ön ve yanlarda atış mazgalı bulunabiliyor. Zırh seviyesine göre 14 veya 29 yolcu kapasiteli olabilen araçta merkezi lastik şişirme sisteminin yanı sıra patlak gider lastikler kullanılabiliyor. Yüzde 30'luk eğimde tırmanabilirliğe sahip araç saatte 130 kilometre hız yapabiliyor. Aracın azami yüklü ağırlığı ise 13 ton.

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- Katmerciler altı zırhlıyla fuarda

Tüm araçlarını kendi Ar-Ge Merkezinde geliştiren ve oldukça zengin bir savunma portföyüne sahip olan Katmerciler, Eurosatory Fuarında, Olay Yeri İnceleme Aracı’nın yanı sıra beş zırhlı araç daha sergiliyor.

NATO standartlarında üretilen, segmentinde Türkiye’nin en güçlü zırhlı muharebe aracı olan HIZIR, 4x4 zırhlı personel taşıyıcı KHAN, 4x4 Zırhlı Ambulans, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ve Uzaktan Kumandalı Atış Platformunun (UKAP) sergilendiği şirketin standı heyetlerin ve ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Katmerciler kıraç

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