Kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,52 ile "Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,20 ile "Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 2 fonu şöyle:

AdFon FiyatıFon Getiri (%)Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF0,043774-0,52Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF0,066151-0,20(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

