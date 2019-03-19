Kaybettiren BES fonları

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" , yüzde 0,04 ile "Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF" ve yüzde 0,01 ile "Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün kaybettiren 3 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011702 -0,58 Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,015892 -0,04 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,012177 -0,01(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

