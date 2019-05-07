FİNANS

"Kaygıları samimiyetsizliklerini ortaya koymaktadır"

FİNANS HABERLERİ  | 07.05.2019 14:51 | Son Güncelleme

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın: - "Bugün seçim hukukunun işletildiği bir durumda kaygı duyanlar konuya ilişkin samimiyetsizliklerini ortaya koymaktadır. Bu tarz çıkışların ülkemize ne bir katkısı ve ne de faydası olmaktadır. Kaygı duyduklarını belirtenlerin bu ifadeleri ile Türkiye’yi muhatapları karşısında zora sokmak gayretleri beyhudedir" - "Unutmamalıyız ki, alınan bu karar seçim hukukun işletildiği bir süreç sonrası alınmış bir karar ve kesinlik ifade etmektedir. Bunu çok iyi okumalı, çok iyi anlamalı ve toplumu gerecek açıklamalardan özellikle kaçınmalıyız"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul seçimi kararına ilişkin, "Bugün seçim hukukunun işletildiği bir durumda kaygı duyanlar konuya ilişkin samimiyetsizliklerini ortaya koymaktadır. Bu tarz çıkışların ülkemize ne bir katkısı ve ne de faydası olmaktadır. Kaygı duyduklarını belirtenlerin bu ifadeleri ile Türkiye’yi muhatapları karşısında zora sokmak gayretleri beyhudedir." ifadelerini kullandı.

Aydın, YSK'nin İstanbul seçimi kararına ilişkin yaptığı açıklamada, hukuki bir süreç sonunda YSK'nin kesin kararını verdiğini belirterek, YSK kararının kesinlik içerdiği bir ortamda, topluma yön veren kişi ve kurumların asli vazifesinin toplumu gerecek her türlü eylemden kaçınarak sağduyulu bir şekilde huzur ortamına katkı sağlamak olması gerektiğini aktardı.

Orhan Aydın, şunları kaydetti:

"Dün bu ülkede çatır çatır insan hakları ihlalleri yapılırken çıtı çıkmayan malum kesimlerin bugün seçim hukukunun işletildiği bir durumda kaygı duyanlar konuya ilişkin samimiyetsizliklerini ortaya koymaktadır. Bu tarz çıkışların ülkemize ne bir katkısı ve ne de faydası olmaktadır. Kaygı duyduklarını belirtenlerin bu ifadeleri ile Türkiye’yi muhatapları karşısında zora sokmak gayretleri beyhudedir. Unutmamalıyız ki, alınan bu karar seçim hukukun işletildiği bir süreç sonrası alınmış bir karar ve kesinlik ifade etmektedir. Bunu çok iyi okumalı, çok iyi anlamalı ve toplumu gerecek açıklamalardan özellikle kaçınmalıyız. Biz bu süreçte sağduyulu olmayı salık veriyor ve herkesimi sağduyulu olmaya davet ediyoruz."

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