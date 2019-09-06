FİNANS

Kayısı çekirdeği fiyatları arttı

FİNANS HABERLERİ  | 06.09.2019 11:31 | Son Güncelleme

Dünya kayısı üretiminin büyük bölümünün gerçekleştirildiği Malatya'da hasat sezonunda kilogramı 2 lira 20 kuruşa satılan kabuklu çekirdeğin fiyatı yüzde 46 arttı - Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz: - "Sezon başında kükürtlü kabuklu çekirdeğin kilogramını 2 lira 20 kuruşa satan çiftçi, şu an 3 lira 20 kuruşa satıyor" - "Şu anki çekirdek fiyatları üreticiyi memnun etmekte ancak tüketiciye sunulan fiyatlardan rahatsız olmaktayız"

ORHAN YOLDAŞ - Dünya kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da kabuklu çekirdeğin kilogramı hasat sezonuna göre yüzde 46 artarak 3 lira 20 kuruşa yükseldi.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da kayısı çekirdeği fiyatları hasat sezonundan bu yana yaklaşık yüzde 46 arttı.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada çekirdek fiyatlarındaki artışın üreticiyi memnun ettiğini söyledi.

Badem ve fıstık fiyatlarındaki artıştan dolayı kayısı çekirdeğine talebin artığını ve bu durumun kayısı çekirdeği fiyatlarının yükselmesinde etkili olduğuna aktaran Solmaz, şöyle devam etti:

"Sezon başında kükürtlü kabuklu çekirdeğin kilogramını 2 lira 20 kuruşa satan çiftçi, şu an 3 lira 20 kuruşa satıyor. Kükürtsüz kabuklu kayısı çekirdeğinin kilogram fiyatını ise üretici bugün 6 lira 50 kuruş civarında satıyor. Bugün üreticinin kilogramını 13 liraya kadar sattığı kayısı çekirdeği içi raflarda perakende 27 ile 30 lira arasında pazarlanıyor. Çiftçiden kilogramı 25 liraya alınan kükürtsüz kayısı çekirdek içinin tüketiciye yansıyan fiyatı 45 lira. Maalesef üreticinin sattığı fiyat ile tüketicinin aldığı fiyat arasındaki fiyat makası çok farklı."

- "Tüketiciye sunulan fiyatlardan rahatsızız"

Solmaz, bir kilogram kükürtsüz kayısı çekirdeği içinin tüketiciden alınışıyla perakende satışı arasında 15 lira fark olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Burada yüzde 50'ye yakın kar güdülüyor. Bu fiyat farkının bir kısmı üreticiye yansıtılsa üretici daha mutlu ve üretken olur. Şu anki çekirdek fiyatları üreticiyi memnun etmekte ancak tüketiciye sunulan fiyatlardan rahatsız olmaktayız. Çiftçiden alınan ürünlerin fiyat makas aralığını açarak sunmaları hem biz üreticileri hem de tüketicileri rahatsız etmektedir. Bugün üretici ve tüketiciye sahip çıkmazsak, yarın üreticiyi de tüketiciyi bulamayız."

Geçen yıl 8 bin 600 tonluk kayısı çekirdeği ihracatından 18 milyon dolar elde edildiğini anımsatan Solmaz, ihracatçıların bu yılki hedefinin ise 10 bin ton kayısı çekirdeği dış satımı yapılarak, ülkeye 20 milyon dolar girdi sağlamak olduğunu belirtti.

- "Fiyatlardaki artışın devam etmesini bekliyoruz"

Kentin tahmini kuru kayısı rekoltesinin bu sezon 87 bin ton olarak açıklandığını, kayısıdan ise yaklaşık 11 bin ton kayısı çekirdeği içi elde edileceğini düşündüklerini anlatan Solmaz, şunları kaydetti:

"Çekirdek fiyatlarındaki artışın devam etmesini bekliyoruz çünkü ihracat beklentisi yüksek. Bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 4 bin 200 ton çekirdek ihracatı gerçekleştirilerek, yaklaşık 8 milyon 500 bin dolar gelir elde edildi. Kayısı çekirdeği içi rekoltesi, kuru kayısı rekoltesinin yaklaşık 8'de biri kadar. Kayısı çekirdeği içi hem iç piyasada hem de dış piyasada tüketiliyor. Badem fiyatlarının yüksek olmasından dolayı iç piyasada da kayısı çekirdeği içi tüketilmeye devam edeceğine eminiz."

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Anahtar Kelimeler:
Doğan Solmaz kayısı çekirdeği Malatya

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