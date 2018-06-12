Kayısı 'çil hastalığı'na yakalandı, liderlik elden gidebilir

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre, il genelinde 7 milyon 626 bin 832 adet meyve veren kayısı ağacı var. Kayısıdan yıllık 350 milyon dolar gelir elde ediliyor. Bu yıl, 401 bin 363 ton yaş kayısı, 65 bin 987 ton kayısı sofralık ve meyve suyu olarak değerlendirileceği, 335 bin 376 ton kayısının ise kurutmalığa ayrılarak toplam 80 bin 818 ton kuru kayısı elde edileceği tahmin ediliyor.

Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Malatya, dünya kayısı ihracatının yüzde 85'ini karşılıyor. Yeryüzündeki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunun yetiştiği Malatya'da geçen yıl 672 bin 670 ton kayısı toplandı. Şu an ağaçlardan toplanıp tezgahlarda 'Turfanda' olarak bilinen kayısının ilk mahsullerinden çiftçiler hediyelik yapıp çeşitli kent ve ülkelere gönderiyor.

Gül KABA-Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- AVRUPA Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Malatya kayısısı iklim değişikliği tehdidi altında. Dünya kayısı ihracatının yüzde 85'ini karşılayan ilde çiftçiler, hasat döneminin yaklaşmasıyla etkili olan dolu yağışının kayısılarda çil hastalığına neden olduğunu ve ürünlerine zarar verdiğini söyledi. İklim değişikliğinin ürün üzerindeki olumsuz etkisine dikkat çeken Doç. Dr. Gökhan Durmaz ise, "Nitelikli çalışma yapılmazsa, kuru kayısı ihracatındaki liderliğimiz elden gidebilir" dedi.

KAYISIDA YÜZDE 30'LUK KALİTE KAYBI VAR

Mayıs ayında bazı mahallerde meydana gelen dolu zararı nedeni ile meyvede kalite ve ürün kaybı yaşandı. Ayrıca mayıs ayında meydana gelen aşırı yağışlar nedeni ile ilaçlamasını zamanında yapmayan bahçelerde yaprak delen (Çil) hastalığı yaygınlaştı bu kayısıda kalite kaybına neden oldu. Yaşanan afetlerden sonra kayısıda çil ve dolu yarasından dolayı yüzde 30'luk bir kalite kaybı ortaya çıktı.

ÇİFTÇİ TEDİRGİN

Çiftçiler 'Sarı altın' olarak bilinen Malatyalının en önemli geçim kaynağı olan kayısıda, hasat döneminin yaklaşmasıyla etkili olan dolu nedeniyle çil hastalığı olduğunu, hasar gören ürünlerinde kendilerini tedirgin ettiğini dile getirdi.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KAYISI KALİTESİNDE RİSK TEŞKİL EDİYOR"

Malatya kayısısını aranan yapan etkenin kalitesi olduğunu belirten İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Durmaz da, "Bu Malatya’ya has çeşitlerin genetik yapısıyla ilgili bir durum değil, daha ziyade coğrafyadan kaynaklı bir durum. Dolayısıyla iklim koşullarının değişmesi ile kayısının kalitesinde ciddi risk ortaya çıkıyor. Sıcaklığın 0’ın altına düştüğü gün sayısı bundan 15-20 yıl öncesine göre bariz bir şekilde azaldı, kar yağışları da keza öyle. Belli bir soğuklanma ihtiyacı olan kayısı ağacı için bu durum ciddi bir risk teşkil ediyor. İlkbaharda geç donlarının sıklığı ve verdiği zarar da geçmişe göre net bir artış gösteriyor. Dolayısıyla değişen iklimsel koşullara dayanıklı çeşitlerin geliştirilmesi büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.