Kayısının başkentinde bereketli hasat

VOLKAN KAŞİK - Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya, bu yıl verimli bir hasat sezonu yaşıyor. Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran ve "Hasanbey, Kabaaşı, Hacıhaliloğlu ve Alyanak" gibi birbirinden farklı irilik ve lezzette kayısı çeşidinin yetiştiği kentte, yaklaşık 50 bin aile geçimini kayısı üretiminden sağlıyor. Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili de alan Malatya kayısısında, hasat tüm hızıyla sürüyor. Çil hastalığı ve doludan kısmen zarar görse de kayısının yüksek kalibre ve kalitede olması üreticiyi sevindirdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, AA muhabirine, ekonomik anlamda Malatya'nın can damarı olan kayısıda hasadın sürdüğünü söyledi. Macit, "Kayısı ticari anlamda iyi durumda. Bu yıl 400 bin ton yaş, 80 bin ton civarında da kuru kayısı rekoltesi bekliyoruz. Komşu iller ve ilçelerle kuru kayısı rekoltesinin 90 bin tona yaklaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

- "İhracata yetecek kadar kayısımız var" Macit, kentte bu yıl ihracata yetecek kadar kayısı olduğunu anlatarak, şöyle devam etti: "Fazla ürün olduğu zaman çiftçi kayısısını ucuza satmak zorunda kalıyor. Düşük olduğunda da ihracatçı pazarını kaybediyor. Uluslararası piyasalar için kayısıda hem fiyatta hem de rekoltede istikrar olması gerekiyor. Bu yıl rekoltemiz gayet iyi. Kalite bakımında da iyi durumdayız. Bazı bölgelerde don ve çil hastalığı nedeniyle kalite kaybı yaşadık. Bu ürünleri üreticilerimiz meyve suyu fabrikalarına gönderiyor. Bunun yanı sıra kayısılarımızın büyük bölümü gayet iyi ve kaliteli. Kayısı rekoltesi ne olursa olsun, kaliteli kayısı her zaman para etti, çiftçimize kazandırdı. İnşallah bu yıl çiftçilerimizin para kazanacağını düşünüyoruz." Kayısının hangi alanda değerlendirilecekse, ona uygun olgunluk seviyesine ulaştığında hasat edilmesi gerektiğini dile getiren Macit, "Ayrıca çiftçilerimiz, işçilik maliyetinin düşmesi için bir ağacın tamamını silkeliyor. Bunun da önüne geçilmesi lazım. Ağaç iki veya üç dönemde silkelenmeli. Önce üst dallardaki olgunlaşmış kayısı, sonra orta, daha sonra da alt dallardaki kayısının hasat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.