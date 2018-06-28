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Kayısının başkentinde bereketli hasat

FİNANS HABERLERİ  | 28.06.2018 11:05 | Son Güncelleme

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan Malatya, bu yıl verimli bir sezon geçiriyor - Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit: - "Bu yıl 400 bin ton yaş, 80 bin ton civarında da kuru kayısı rekoltesi bekliyoruz"

VOLKAN KAŞİK - Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85'ini karşılayan ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya, bu yıl verimli bir hasat sezonu yaşıyor.

Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacından yaklaşık 8 milyonunu barındıran ve "Hasanbey, Kabaaşı, Hacıhaliloğlu ve Alyanak" gibi birbirinden farklı irilik ve lezzette kayısı çeşidinin yetiştiği kentte, yaklaşık 50 bin aile geçimini kayısı üretiminden sağlıyor.

Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili de alan Malatya kayısısında, hasat tüm hızıyla sürüyor.

Çil hastalığı ve doludan kısmen zarar görse de kayısının yüksek kalibre ve kalitede olması üreticiyi sevindirdi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Tahir Macit, AA muhabirine, ekonomik anlamda Malatya'nın can damarı olan kayısıda hasadın sürdüğünü söyledi.

Macit, "Kayısı ticari anlamda iyi durumda. Bu yıl 400 bin ton yaş, 80 bin ton civarında da kuru kayısı rekoltesi bekliyoruz. Komşu iller ve ilçelerle kuru kayısı rekoltesinin 90 bin tona yaklaşacağını tahmin ediyoruz." dedi.

- "İhracata yetecek kadar kayısımız var"

Macit, kentte bu yıl ihracata yetecek kadar kayısı olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Fazla ürün olduğu zaman çiftçi kayısısını ucuza satmak zorunda kalıyor. Düşük olduğunda da ihracatçı pazarını kaybediyor. Uluslararası piyasalar için kayısıda hem fiyatta hem de rekoltede istikrar olması gerekiyor. Bu yıl rekoltemiz gayet iyi. Kalite bakımında da iyi durumdayız. Bazı bölgelerde don ve çil hastalığı nedeniyle kalite kaybı yaşadık. Bu ürünleri üreticilerimiz meyve suyu fabrikalarına gönderiyor. Bunun yanı sıra kayısılarımızın büyük bölümü gayet iyi ve kaliteli. Kayısı rekoltesi ne olursa olsun, kaliteli kayısı her zaman para etti, çiftçimize kazandırdı. İnşallah bu yıl çiftçilerimizin para kazanacağını düşünüyoruz."

Kayısının hangi alanda değerlendirilecekse, ona uygun olgunluk seviyesine ulaştığında hasat edilmesi gerektiğini dile getiren Macit, "Ayrıca çiftçilerimiz, işçilik maliyetinin düşmesi için bir ağacın tamamını silkeliyor. Bunun da önüne geçilmesi lazım. Ağaç iki veya üç dönemde silkelenmeli. Önce üst dallardaki olgunlaşmış kayısı, sonra orta, daha sonra da alt dallardaki kayısının hasat edilmesi gerekiyor." diye konuştu.

- Üretici mutlu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Göktarla Mahallesi'nde kayısı bahçesi bulunan Adil Orhan ise verimli bir hasat dönemi geçirdiklerini söyledi.

Yaklaşık 10 gün önce hasada başladıklarını belirten Orhan, "Allah'a şükür kayısımız bu yıl iyi. İşçilerimiz geldi, çalışıyoruz. Dolu nedeniyle bahçemizde kısmi zarar var ama o da Allah'ın takdiri. Hasadı bitirip para kazanmaya çalışacağız. Kayısıda verim de çok güzel. Meyveler ne sık ne de çok seyrek." dedi.

Darende ilçesinde kayısı üreten Hazreti Özbey de hasada geçen yıla göre 10 gün erken başladıklarını aktararak, ürünlerin genel itibarıyla güzel ve kaliteli olduğunu anlattı.

İlçe genelinde yaklaşık 10 bin ton rekolte beklediklerini dile getiren Özbey, işlerinin yoğun olduğunu, çalıştıracak işçi bulmakta zorluk çektiklerini kaydetti.

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