Kayısının sadece kendisi değil çekirdeği de döviz kazandırıyor

ORHAN YOLDAŞ - Türkiye'deki 17 milyon kayısı ağacının 8 milyonuna ev sahipliği yapan ve "dünya kayısı başkenti" olarak anılan Malatya'da bu yıl 20 milyon dolarlık kayısı çekirdeği dış satımı yapılması bekleniyor.

Malatya'daki çiftçilere kayısının yanı sıra çekirdeği de ekonomik getiri sağlıyor.

Kentten geçen yıl yapılan 8 bin 600 tonluk kayısı çekirdeği ihracatından 18 milyon dolar elde edilmişti. Bu yıl ise 10 bin ton kayısı çekirdeği dış satımı yapılarak ihracat gelirinin 20 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın ilk 6 ayında 4 bin 114 ton kayısı çekirdeği ihracatına karşılık 8 milyon 588 bin dolar gelir sağlandığını belirtti.

Kayısının hem meyvesi hem de çekirdeğiyle döviz girdisi sağlayan ender ihracat ürünlerinden olduğuna dikkati çeken Özcan, şöyle devam etti:

"2018 yılının Ağustos ayına göre kayısı çekirdeği fiyatlarında ciddi bir artış var. Geçen yıl hasat döneminde 2 lira 20 kuruşa satılan kükürtlü kabuklu çekirdeğin kilogram fiyatı şu an 3 liraya yaklaştı. Yine geçen yıl hasat döneminde natürel kayısı çekirdeği fiyatları 4 liraydı, şu an kilogram fiyatı 5 lira 50 kuruşu geçti. Bu yılın ilk 6 ayında çekirdekte yaklaşık 4 bin 200 ton ihracat gerçekleştirdik ve bu ihracata karşılık yaklaşık 8 milyon 500 bin dolar gelir elde ettik. Bu yıl inşallah yıl sonu hedefimiz, geçen yıl 8 bin 600 ton olan kayısı çekirdeği ihracatımızı 10 bin tona çıkarmak. Bu 10 bin tonla 20 milyon doların üzerinde bir gelir bekliyoruz."