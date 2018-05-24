Kayısıyı doludan sonra çil hastalığı da vurdu

Macit, kentte 2-4 Nisan ve 18-23 Nisan'da zirai don, 1-10 ve 20 Mayıs'ta ise dolunun etkili olduğunu hatırlatarak, mayıs ayının yağışlı geçmesi nedeniyle de ürünlerde çil hastalığının yaygın şekilde görüldüğünü kaydetti.

"Doğal afetler ürün kaybından çok, kalite kaybına neden oldu, meyveleri yaraladı. Özellikle son yağışlar ürünlerde çil hastalığına ortaya çıkardı. Çiftçilerimiz bu yağışların hastalığa neden olmayacağını düşünüyordu çünkü hava sıcaklığından dolayı yağış olsa da çil olmuyordu. Fakat bu yıl yağışlarla birlikte havalar da soğuk gitti. Soğukla birlikte yağış olunca çil meydana geliyor. Bu kapsamda çiftçilerimizi daha önce ilaçlama yapmaları konusunda uyardık. Uyarılarımızı dikkate alan üreticinin ürünleri kaliteli."

- "Yüzde 30'luk bir kalite kaybı var"

Kayısı ve diğer tarımsal ürünlerde ilaçlamanın tarihsel değil, iklimsel şartlara göre yapılması gerektiğini dile getiren Macit, "Yaşanan afetlerden sonra ürünlerde kalite kaybı oluştu. Kayısıda çil ve dolu yarasından dolayı yüzde 30'luk bir kalite kaybı var. Kalite kaybı yaşanan ürünü çiftçilerimiz meyve suyu üreticilerine veriyor. Yaralanmış kayısı, yaş tüketimde de kuruda da çok değer bulmuyor. Dolayısıyla bu yıl kaliteli ürünü olan çiftçilerimizin para kazanacağını düşünüyoruz. İnşallah ülke ekonomimize hem de çiftçilerimize kazançlı bereketli olmasını diliyoruz." şeklinde konuştu.