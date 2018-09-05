FİNANS

Kayıt ettirilen İHA sayısı 25 bine yaklaştı

FİNANS HABERLERİ  | 05.09.2018 16:34 | Son Güncelleme

Türkiye'de kayıtlı insansız hava araçlarının sayısı 25 bine yaklaşırken, bu araçları kullananların sayısı ise 31 bin 194'e ulaştı - SHGM tarafından izinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapanlara para cezası kesiliyor

ARİFE YILDIZ ÜNAL - İnsan hayatına son dönemde giren en önemli teknolojik yeniliklerden biri olan insansız hava araçlarında (drone) kayıt sayısı 24 bin 866 olurken, bu araçları kullananların sayısı 31 bin 194 oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, İHA Sistemleri Talimatı'nın yayımlanmasının ardından, 23 Şubat 2016 itibarıyla İHA'ların kaydı için başvurular internet üzerinden alınmaya başlandı.

Talimat çerçevesinde, azami kalkış ağırlığı 500 gramla 25 kilogram aralığında olan İHA'lar ve bunları kullanacak pilotlar, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan internet tabanlı kayıt sistemine kaydedildi.

Bunun dışında azami kalkış ağırlığı 25 kilogram ile 150 kilogram aralığında olan ikinci gruptaki İHA'lar ile azami kalkış ağırlığı 150 kilogram ve daha fazla olan İHA'ların Türk hava araçları tesciline kayıt yaptırma zorunluluğu bulunuyor.

Kapalı alanlarda kullanılan İHA'lar, yere veya herhangi bir platforma bağlı olan insansız balon ve benzeri sistemler, devlet insansız hava araçları ve azami kalkış ağırlığı 500 gramdan daha az olan İHA'lar talimat kapsamının dışında yer alıyor.

Bu yıl 11 kuruluş, Genel Müdürlükten İHA Eğitim Kuruluşu Yetkisi alırken, Türkiye'deki İHA eğitim kuruluşlarının sayısı 25'e yükseldi. Bugün itibarıyla Türkiye'de kayıtlı İHA sayısı 24 bin 866'ya yükseldi, kullanıcı sayısı ise 31 bin 194'ü buldu.

Pilot sayısının, İHA sayından fazla olmasının sebebi ise bir aracı, firmalarda birden fazla kişinin kullanmasından kaynaklanıyor. İHA'ların kullanım alanının yaygınlaşmasıyla söz konusu araçlardan kaynaklanan güvenlik ve uçuş emniyetini ihlal edecek riskler ortaya çıktı.

Bunların asgariye indirilmesi için herkesin kurallara uygun hareket etmesi, yasak yerlerde uçuş yapılmaması gerekiyor.

SHGM tarafından izinsiz veya kayıtsız, tescil olmadan uçuş yapanlara para cezası kesiliyor.

PARTNERAntalya'da tarlalar halı açtıAntalya'da tarlalar halı açtı
“Mercedes-Benz presents Brand Who” İstanbul Moda Haftası’nda“Mercedes-Benz presents Brand Who” İstanbul Moda Haftası’nda
Limak'a Afrika ülkesinden en iyi sanayi yatırımı ödülüLimak'a Afrika ülkesinden en iyi sanayi yatırımı ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İHA SHGM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Belarus'tan yerli parayla ticaret isteği

Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

Güvensiz ürünü ifşa dönemi başladı

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altında son durum

Yatırım gurusu'ndan Türk Lirası tavsiyesi

Yatırım gurusu'ndan Türk Lirası tavsiyesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

Tunceli, istihdamda 4'üncü sıraya yükseldi

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş dünyasından Bakan Albayrak'a teşekkür

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
“Mercedes-Benz presents Brand Who” İstanbul Moda Haftası’nda

“Mercedes-Benz presents Brand Who” İstanbul Moda Haftası’nda

Limak'a Afrika ülkesinden en iyi sanayi yatırımı ödülü

Limak'a Afrika ülkesinden en iyi sanayi yatırımı ödülü

İnternetten yapılan oyuncak alışverişleri geçen yıla göre yüzde 89 arttı

İnternetten yapılan oyuncak alışverişleri geçen yıla göre yüzde 89 arttı

Dövizdeki dalgalanma, siber fırsatçıları harekete geçirdi

Dövizdeki dalgalanma, siber fırsatçıları harekete geçirdi

Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı

Türkiye’nin en güçlü 50 kadın CEO’su ödüllerini aldı

Antalya'daki dev AVM'nin kiracıları için döviz kuru sabitlendi

Antalya'daki dev AVM'nin kiracıları için döviz kuru sabitlendi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.