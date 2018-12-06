Kaymakçı: Türkiye’nin AB hedefi tam üyelik

İstanbul, 6 Aralık (DHA) - İktisadi Kalkınma Vakfı (İKV), 2009 yılından beri sürdürdüğü “AB Dönem Başkanlıkları ve Türkiye” adlı proje kapsamında 6 Aralık tarihinde Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen “Türkiye-AB İlişkileri: Meydan Okumalar ve Beklentiler” başlıklı konferansta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı, Türkiye’nin AB hedefinin tam üyelik olduğunun altını çizdi.

Konferansa, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Romanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Bakan Vekili George Ciamba katıldı. Toplantı, Romanya’nın Ocak ayında başlaması öngörülen AB Konseyi dönem başkanlığından hemen önce, ülkenin önde gelen düşünce kuruluşlarından Romanya Avrupa Enstitüsü ile işbirliği içinde ve TİAD-Türkiye İşadamları Derneği’nin desteğiyle gerçekleşti.

Konferansta Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Romanya Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Bakan Vekili George Ciamba ve İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu birer konuşma yaptı. Büyükelçi Kaymakcı, Türkiye için AB ile ilişkilerde ana hedefin tam üyelik olduğunu ve üyelik dışında stratejik ortaklık türü alternatiflerin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Kaymakcı, üyelik müzakerelerinin ilerlememesinin AB’nin inandırıcılığını zayıflattığını belirtti. Bakan Yardımcısı, Avrupa’nın sınırlarının Türkiye’nin Suriye, Irak ve İran ile olan sınırları olduğunu hatırlattı ve AB’nin karşı karşıya olduğu tehditlerin ortadan kaldırılması için Türkiye’nin rolünün önemini vurguladı.

Romanya Bakan Vekili Ciamba ise özellikle Türkiye AB ilişkilerinin geliştirilmesi için sivil toplum ve düşünce kuruluşları arasındaki temas ve işbirliğinin ilerletilmesini savundu. Türkiye’nin AB yolculuğunun Cumhuriyetle ve Atatürk ile başladığını söyleyen AB’nin küresel aktör olması için Türkiye’nin katkısının vazgeçilmez olduğunu belirten Ciamba, Romanya’nın AB Konseyi dönem başkanlığında Türkiye-AB diyaloğunun geliştirilmesine çalışacaklarını vurguladı.

İKV Başkanı Ayhan Zeytinoğlu konferansın açış konuşmasında Türkiye’nin Karadeniz komşusu Romanya’nın ilk defa AB Bakanlar Konseyi Başkanlığını üstlenmesinin önemine dikkat çekti ve Türkiye ile ilişkilerin Romanya dönem başkanlığında gelişeceğine inandığını belirtti. Zeytinoğlu, katılım müzakerelerinin canlandırılmasının Türkiye’nin AB güvenliği ve refahına yapacağı katkıyı azami düzeye taşıyacağını belirtti. İKV Başkanı Türkiye-AB ilişkilerinin kısa vadede ilerlemesini sağlayacak olan üç alan üzerinde durdu. Başkan, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestliğinin sağlanması ve mülteci işbirliğinin devamının ilişkileri canlandıracağını, ancak bu gibi işbirliklerinin üyelik hedefine alternatif oluşturmayacağını belirtti.

Konferansın oturum başkanlığını üstlenen İKV Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, ilişkilerin köklü geçmişini gündeme getirdi ve Kıbrıs sebebiyle Türkiye’nin katılım müzakerelerine getirilen blokajın kabul edilemez olduğunu belirtti. Türk vatandaşlarına uygulanan vize zorunluluğunun gümrük birliğinin işleyişini de olumsuz etkilediğini belirten Kabaalioğlu, AB’de yükselen aşırı sağ partilerin ve liderlerin de Türkiye’nin entegrasyonunu engellediğini vurguladı.

