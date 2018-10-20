FİNANS

"Kaynaklarımızın hepsini nefes kredisinde kullanıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 20.10.2018 15:33 | Son Güncelleme

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Kaynaklarımızın hepsini TOBB olarak nefes kredisinde kullanıyoruz. Üyelerimize can suyu olsun diye kullanıyoruz" - Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan: - "Faiz ve kurda dengelenme sürecine giriyoruz. Yavaş yavaş moraller düzeliyor. Yatırım imkanları açılacak diye düşünüyoruz"

ÇORUM (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Kaynaklarımızın hepsini TOBB olarak nefes kredisinde kullanıyoruz. Üyelerimize can suyu olsun diye kullanıyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, TOBB'un Çorum Organize Sanayi Bölgesinde yaptırdığı okulun açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından okulu gezen Hisarcıklıoğlu ve Arslan, daha sonra Çorum Ticaret Borsası ile Vali Necmeddin Kılıç'ı ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada, Çorum'un tarım ve hayvancılıkta Türkiye'nin önde gelen şehirleri arasında bulunduğunu söyledi.

Çorum Ticaret Borsasının kalite açısından dört dörtlük hizmet verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Akreditasyon itibarıyla Batı ülkelerinde Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de borsalar hangi standartta hizmet veriyorsa üyelerine, Çorum Ticaret Borsası da bu standartta hizmet veriyor." diye konuştu.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin ekonomik sıkıntıları atlattıktan sonra önce 81 ilde, ardından örgütlü oldukları 160 ilçede okul yapacaklarını anlattı.

TOBB'un ekonomik olarak üyelerine sahip çıktığını dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Kaynaklarımızın hepsini TOBB olarak nefes kredisinde kullanıyoruz. Üyelerimize can suyu olsun diye kullanıyoruz. Halkbank ile yapmış olduğumuz protokol kapsamında bu krediler kullandırılıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde rahatladıktan sonra okul yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Güzel günlere hep birlikte kavuşacağız"

Arslan da Türkiye'de son dönemde güzel gelişmeler olmaya başladığına işaret ederek, "Faiz ve kurda dengelenme sürecine giriyoruz. Yavaş yavaş moraller düzeliyor. Yatırım imkanları açılacak diye düşünüyoruz." dedi.

Türk bankacılık sektörünün oldukça güçlü olduğuna dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"En son yurt dışında önemli bankalarımızın sertifikasyon kredilerinin yenilenmesi ve Hazinemizin yapmış olduğu yurt dışı borçlanma ihraçları oldukça uygun koşullarda sağlanmış oldu. Ülkeye yeniden kaynak girişinin yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Bütün bu gelişmeler, iş dünyasının yapacağı olumlu gelişmeler ve adımlar birlikte güzel günlere hep birlikte kavuşacağız. Hepimizin ihtiyacı olan moraldir. Halkbank olarak 80 yıldır başta esnaf ve KOBİ'lerimiz olmak üzere iş dünyasını desteklemeyi misyon edindik. Bundan sonra da bu misyona sıkı sıkıya bağlı kalacağız."

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