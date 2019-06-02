FİNANS

"Kaynakların doğru kullanımı çok önemli"

FİNANS HABERLERİ  | 02.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu: - "Alınan kredilerin mutlaka üretim, kapasite artırımı ve ihracata harcanması gerekir. Kaynakların doğru kullanımı hem özel sektör hem de devlet açısından içinde bulunduğumuz günlerde çok önemli"

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, iş dünyasında kullanılan kredilerin mutlaka üretim, kapasite artırımı ve ihracata harcanması gerektiğini belirtti.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, dünya ekonomisindeki daralmadan Türk iş dünyasının daha az etkilenmesi için iki yeni teşvikin devreye sokulduğunu ifade etti.

İvme kredisinin hayata geçirildiğini anımsatan Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"İvme kredisi üretim ve ihracat amaçlı bir kredi. Bu bakımdan ilgili sektördeki arkadaşlarımızın dikkatli incelemesi gerekir. Yine Kredi Garanti Fonu, kendi öz kaynakları ve Avrupa Yatırım Fonu'ndan aldığı kaynağı Türkiye’de hayata geçirmek üzere. 500 bin lira ve üzerinde olmak üzere 1 yılı ödemesiz, 36 ile 60 ay arasında vadeyle bir kredi vermesi söz konusu. Yüzde 80'i kefaletle olan bir kredi. Bunların önümüzdeki süreci değerlendirme adına faydalı olacağı konusunda iş dünyamızı uyarmak istiyorum."

Hacısalihoğlu, Trabzon'da kredi rakamlarının yüksekliğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Mevduat 12 milyar lirayken kredi rakamı 14 milyar liraya ulaşıyor. Bankacılık genel sektörü içinde de 2019 yılındaki bankaların aktif büyüklüğü 4 katrilyon liranın üzerine çıkmış durumda ki bu önemli bir rakam. Bizlerin kredi kullanımı olmadığı zaman piyasanın sıkıntı çekeceğini elbette biliyoruz ama bu kredileri kullanırken de çok dikkatli olmamız kaçınılmaz. Alınan kredilerin mutlaka üretim, kapasite artırımı ve ihracata harcanması gerekir. Kaynakların doğru kullanımı hem özel sektör hem de devlet açısından içinde bulunduğumuz günlerde çok önemli."

Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa... Dün gece toplanıp çağrı yaptılar! Durdurulmazsa...
İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli olduİstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu
İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli olduİstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı S

En Çok Okunan Haberler

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

İsrail'den Suriye'ye füze saldırısı!

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Kurtulmuş'tan İstanbul seçimleriyle ilgili önemli açıklamalar

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

Tatilcilere indirim geldi! Doldu taştı

'Yıkıcı bir etki oluşturacak' demişti! Bugün başladı

'Yıkıcı bir etki oluşturacak' demişti! Bugün başladı

Kredi kartı olanlara önemli uyarı: O tarihe dikkat!

Kredi kartı olanlara önemli uyarı: O tarihe dikkat!

5 ayda 3 milyon 310 bin turist ağırladı!

5 ayda 3 milyon 310 bin turist ağırladı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

ABD'den flaş Türkiye kararı

ABD'den flaş Türkiye kararı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Vatandaş tepkili! Ücretli mi olacak?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

İstanbul'a 4 ayda en çok ve en az gelen turist sıralaması da belli oldu

Teknoloji alışverişi haziranda ivme kazanacak

Teknoloji alışverişi haziranda ivme kazanacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez:

Kırklareli'nde Çeşmekolu 2 kuyusunda ilk sondaj başladı

Kırklareli'nde Çeşmekolu 2 kuyusunda ilk sondaj başladı

Hazine üç ayda toplam 39.5 milyar lira borçlanacak

Hazine üç ayda toplam 39.5 milyar lira borçlanacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.