FİNANS

Kayseri, kış sporlarına ev sahipliği yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 15.03.2019 13:11 | Son Güncelleme

Red Bull Kar Havuzu ve IKA Snowkite Dünya Kupası etkinlikleri Kayseri'de gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Kayseri, kış sporları kapsamında bu sezon bu sezon Red Bull Kar Havuzu ve IKA Snowkite Dünya Kupası etkinliklerine ev sahipliği yaptı.

Red Bull'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Kayseri Kayak Merkezi önce sezonunun en eğlenceli yarışı için 30 takımı, ardından da dünyanın en önemli snowkite sporcularını ağırladı.

Kayseri'de bu sezon, Red Bull Kar Havuzu için 30 takım eksi 6 derece buzla dolu havuza atlarken, İKA Snowkite Dünya Kupası'nda dünyanın en iyi sporcuları şampiyonluk mücadelesi verdi.

Red Bull Kar Havuzu, Erciyes Kayak Merkezi-Magna Apex'te gerçekleştirilirken, IKA Snowkite Dünya Kupası turnuvasının dördüncü etabı da yine Kayseri'de düzenlendi.

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Anahtar Kelimeler:
IKA Snowkite Dünya Kupası Red Bull

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